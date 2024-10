«Prendre le contrôle du PSG», Hanouna balance en direct sur la mère de Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'instar d'Adrien Rabiot, Kylian Mbappé a décidé de laisser sa mère, Fayza Lamari, gérer ses intérêts. Etait-ce vraiment une bonne décision ? Aujourd'hui, les critiques se multiplient à son encontre. En direct, sur Europe 1, Cyril Hanouna s'en est ainsi pris à la mère de Mbappé, la pointant du doigt comme le gros problème actuel de l'attaquant du Real Madrid.

Mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari a visiblement fait faire des cauchemars au PSG. En effet, entre les deux, ça ne s'est clairement pas bien passé. Ainsi, récemment, Cyril Hanouna faisait notamment savoir : « Kylian Mbappé c’était un amour de mec, mais on ne va pas se mentir, au PSG c’est la maman qui posait problème. Les dirigeants du PSG m’ont dit : « On a connu la maman de Rabiot, mais par rapport à celle de Mbappé c’est un agneau, c’est un truc de fou ! » ».

« La maman de Kylian Mbappé pose problème à beaucoup de gens dans le football »

Voilà que Cyril Hanouna en a remis une couche à l'encontre de Fayza Lamari. Taclant une nouvelle fois la mère de Kylian Mbappé, le présentateur a lâché au micro de son émission sur Europe 1 : « La maman de Kylian Mbappé pose problème à beaucoup de gens dans le football, je suis désolé de dire ça. On le sait, ce n'est pas un secret. Tout le monde le sait. A l'inverse du père ? Exactement, c'est un amour de mec. Tout le monde adore le père ».

« Son problème c'est sa maman »

Cyril Hanouna a ajouté concernant Fayza Lamari : « Elle a clairement voulu prendre le contrôle du PSG, on ne va pas se mentir. Sur le dernier contrat, elle a voulu prendre le contrôle du PSG. C'est elle qui décide de tout, c'est devenu un enfer pour Kylian, lui faire faire une photo, faut demander à sa mère. Elle est extrêmement présente. Dans les clubs, c'est compliqué de travailler avec elle, au PSG en tout cas. (...) On a l'impression que Kylian Mbappé, son gros problème, on ne va pas se raconter d'histoire et les gens qui connaissent Mbappé, qui ont travaillé avec lui, disent tous que son problème c'est sa maman ».