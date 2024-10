Le PSG visé par une nouvelle plainte !

Jean de Teyssière

Au début des années 2010, une polémique avait touché le PSG. Le club, par sa filière de recrutement aurait eu usage d’un fichage ethnique pour classer les joueurs. Le PSG avait écopé d’une amende de 100 000€ de la part de la commission de discipline mais une plainte de la Ligue des droits de l’Homme vient relancer ce dossier.

Le PSG est à nouveau dans le viseur de la justice. Le club de la capitale est entendu sur des agissements qui ont eu lieu de la part de sa cellule de recrutement entre 2013 et 2018…

Un fichage ethnique entre 2013 et 2018

A l’époque, la cellule de recrutement du PSG était dirigée Marc Westerloppe. Mediapart et Envoyé Spécial avaient, en 2018, révélé que le PSG avait eu recours à du fichage ethnique pour classer les joueurs. Ainsi, les mentions « Français », « Africains », « Maghrébins » ou encore « Antillais » étaient utilisées. Suite à ces révélations, le club parisien avait dû payer une amende de 100 000€ et plusieurs cadres du PSG avaient eu une amende avec sursis. En 2022, l’enquête pénale avait été classée pour infraction insuffisamment caractérisée.

Plainte déposée contre le PSG

Mais l’affaire n’est pas encore terminée. Comme relayé par Le Parisien, la Ligue des droits de l’Homme aurait porté plainte contre le PSG début 2023. L’avocat du club, Me Antoine Maisonneuve estime que « Le PSG n’a commis aucune discrimination, comme l’a démontré le parquet. Ce dernier a déjà indiqué avoir rendu un classement sans suite dans ce dossier. » De son côté l’avocat de la LDH, Me Arié Alimi explique que : « Nous sommes très satisfaits que cette procédure ait été ouverte, et ce en dépit du classement sans suite opéré par une section du parquet de Paris. Les motivations interrogent le positionnement de cette section, chargée en théorie de lutter contre les discriminations et les discours de haine. »