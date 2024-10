«Fake news», le clan Mbappé en remet une couche sur le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui accusé de viol, Kylian Mbappé avait pris la parole sur ses réseaux sociaux face aux premières informations de la presse suédoise. Criant à la fake news, le joueur du Real Madrid avait ensuite sous entendu que le PSG pourrait être derrière tout cela. Alors que les propos de Mbappé en ont interpellé plus d'un, l'avocate du Français est revenue sur ce sujet.

« FAKE NEWS ! Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard ». Voilà le message posté par Kylian Mbappé sur X quand la presse suédoise faisait écho d'un viol dans l'hôtel où a séjourné le Français. Se défendant, Mbappé s'est donc également interrogé sur le timing de l'affaire qui intervient en même temps que son conflit avec le PSG pour cette histoire des 55M€. Le club de la capitale de la capitale aurait-il alors un rapport avec ces déboires de Kylian Mbappé ?

« Des termes qui lui appartiennent »

Avocate de Kylian Mbappé, Me Marie-Alix Canu-Bernard était ce mercredi matin sur BFM TV. Interrogée sur le « FAKE NEWS » de son client, elle a alors répondu : « Ce sont des termes qu'il a employés et qui lui appartiennent. Je dis juste qu'il y a un concours de circonstances et je comprends qu'il se soit interrogé. Mardi, il y avait une audience qui le concerne et qui tombe à point nommé avec la révélation de cette histoire. C'est factuel, je n'en tire pas de conclusion ».

« Depuis des mois, il subit une campagne de dénigrement et d'atteinte à son image »

A propos d'une possible campagne de dénigrement du PSG à l'encontre de Kylian Mbappé, Me Marie-Alix Canu-Bernard a ensuite ajouté : « Je ne vais pas aller dans cette théorie, je ne suis pas adepte de la théorie du complot. Ce qui est certain, c'est que depuis des mois, il subit une campagne de dénigrement et d'atteinte à son image, c'est indéniable. Il a été acté par une juridiction professionnelle qu'un certain nombre de joueurs subissaient une forme de harcèlement de la part du club. Tout ça a été écrit dans une décision. La campagne à l'encontre de Kylian Mbappé existe. Qui a intérêt salir son image et son honneur? Je ne sais pas, je dis juste que si cette plainte est à son égard, dont acte. Nous le saurons dans les jours qui viennent. Vous admettez que la coïncidence des dates ne peut faire faire que l'avocate que je suis ne s'interroge pas ».