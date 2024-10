Accusations de viol : Nouvelle précision improbable sur Mbappé !

Jean de Teyssière

Kylian Mbappé se souviendra longtemps de sa virée suédoise. Après avoir créé la polémique en étant photographié en train d'aller en boîte de nuit pendant que ses coéquipiers de l'équipe de France jouaient face à Israël, une plainte pour viol a été déposée devant la justice suédoise. Cependant, Kylian Mbappé ne serait toujours pas au courant qu'il en fait l'objet.

Le capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé est en pleine tourmente. Le Bondynois se retrouve empêtré dans une affaire de viol présumé, même si son nom n'est pas directement cité par la justice suédoise. Pour autant, le numéro 9 du Real Madrid resterait serein.

Mbappé accusé de viol ?

L'escapade suédoise de Kylian Mbappé aura tourné à la catastrophe. Sa fréquentation d'une célèbre boîte de nuit à Stockholm aura créé la polémique en France, puisqu'il avait alors refusé de rejoindre l'équipe de France. Mais c'est surtout l'existence d'une plainte pour viol, à son encontre selon la presse suédoise, qui alimente encore plus cette polémique.

Mbappé n’a pas été informé d’une plainte contre lui

D’après L’Equipe, Kylian Mbappé n’aurait toujours pas été informé qu’une plainte contre lui avait été déposée. Ce qui va dans le sens du parquet suédois, qui n’a jamais prononcé le nom du numéro 9 du Real Madrid. Et de son avocate, Me Marie-Alix Canu-Bernard, qui disait sur TF1 mardi soir que : « On parle d'un dépôt de plainte mais on ne sait pas à l'encontre de qui. »