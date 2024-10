Mbappé accusé de viol : «Nous sommes sûrs à 100 %»

Amadou Diawara

D'après la presse suédoise, une femme aurait déposé une plainte pour viol et agression sexuelle à l'encontre de Kylian Mbappé, et ce, pour des faits ayant eu lieu dans un hôtel du centre ville de Stockholm. Interrogé sur cette affaire, Katrin Krantz - journaliste Police-Justice du média Expressen - a affirmé à 100% que c'était le nom du Français qui avait été cité par la plaignante.

Lors de la dernière trêve internationale, Kylian Mbappé n'a pas été convoqué par Didier Deschamps pour le rassemblement de l'équipe de France. Ménagé par son sélectionneur, l'attaquant du Real Madrid a profité de ses jours de repos pour faire une escapade en Suède. Toutefois, à en croire Aftonbladet et TV4, Kylian Mbappé aurait été accusé de viol et d'agression sexuelle par une femme, et ce, pour des faits ayant eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, à l'intérieur d'un hôtel du centre ville de Stockholm où séjournait le joueur.

Enquête pour viol : L’annonce choc du clan Mbappé sur le PSG https://t.co/dtIV8TvdOn pic.twitter.com/k6yG0JNI4W — le10sport (@le10sport) October 16, 2024

«Mbappé est soupçonné de viol»

Lors d'un entretien accordé à BFM TV ce mardi soir, Katrin Krantz a fait un point complet sur cette affaire. D'après la journaliste Police-Justice d'Expressen, la plaignante à bien cité le nom de Kylian Mbappé. « Je veux dire que nous sommes sûrs à 100% que Mbappé est soupçonné de viol. Sans aucun doute. Bien sûr, on ne sait pas s’il est coupable ou non. Ça, c’est au procureur et à la police d’enquêter. Mais nous, nous sommes sûrs. Si nous sommes sûrs à 100% que le nom de Kylian Mbappé figure sur la plainte ? Oui. Nous savons que c’est ça (Mbappé qui est soupçonné), mais nous n’avons pas lu le document. Et ça c’est important. Mais nous sommes totalement sûrs que c'est lui. Je ne peux pas dire notre source, c'est impossible. Mais je peux dire que nous sommes complètement sûrs que c'est lui, que c'est son nom, que c'est lui qui est soupçonné de viol. Je ne peux pas dire exactement comment on sait cette information, c'est impossible », a-t-elle précisé, avant d'être interrogée sur les faits.

«Nous n’avons pas lu le document»

« Les faits ? Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur ça, sur ce qu'il s'est passé à l'hôtel. Non, on n'en sait pas beaucoup là-dessus. C'est pareil, on ne sait pas beaucoup de choses sur cette femme. Nous avons parlé avec son avocat, mais elle ne veut pas commenter pour le moment. Si les accusations sont fiables ? C'est vraiment difficile à dire pour moi. Parce que nous ne connaissons pas du tout cette femme, et on ne sait pas ce qu'il s'est passé dans l'hôtel. C'est difficile à dire », a conclu Katrin Krantz, spécialiste des questions Police-Justice en Suède. De son côté, le clan Mbappé assure ne pas avoir reçu la moindre plainte.