Enquête pour viol : Nouvelle bombe qui aggrave le cas Mbappé ?

Amadou Diawara

De passage en Suède la semaine dernière, Kylian Mbappé serait visé par une enquête pour viol et agression sexuelle ayant eu lieu dans un hôtel placé dans le centre ville de Stockholm. Selon la presse locale, la plaignante aurait fait savoir à la police que l'attaquant du Real Madrid était l'auteur de ce crime.

Pour parfaire sa remise en forme après son retour de blessure, Kylian Mbappé n'a pas été convoqué par Didier Deschamps pour le rassemblement du mois d'octobre de l'équipe de France. Alors que le Real Madrid lui a offert plusieurs jours de repos, l'attaquant de 25 ans en a profité pour passer quelques jours en Suède la semaine dernière.

Scandale Mbappé : La réaction loufoque du Real Madrid https://t.co/VI0OwxsjYM pic.twitter.com/20K3HooPl5 — le10sport (@le10sport) October 15, 2024

Mbappé a été signalé à la police pour suspicion de viol ?

Pendant que la France affrontait Israël ce jeudi à Budapest, Kylian Mbappé était à Stockholm. En effet, le capitaine des Bleus a été aperçu dans une discothèque de la capitale suédoise. Toutefois, cette soirée aurait viré au drame selon la presse locale.

«La plaignante a désigné Mbappé comme étant l'auteur du crime»

Comme annoncé par Aftonbladet ce lundi, la police suédoise aurait ouvert une enquête pour viol, et ce, pour des faits ayant eu lieu dans l'hôtel où résidait Kylian Mbappé à Stockholm. A en croire les indiscrétions d'Expressen, divulguées ce mardi, l'ancien joueur du PSG serait directement impliqué dans cette affaire. En effet, Kylian Mbappé serait visé pour viol et agression sexuelle. Il serait d'ailleurs « raisonnablement suspect » d'après le média suédois. Ce qui correspond au degré de suspicion le plus faible prévu par la législation du pays. D'après les informations d'Aftonbladet et de TV4, rapportés ce mardi après-midi, Kylian Mbappé a été dénoncé à la police par une femme. « Kylian Mbappé, 25 ans, a été signalé à la police pour suspicion de viol dans un hôtel du centre de Stockholm. La plaignante, une femme, a désigné la star du football français comme étant l’auteur du crime », peut-on lire sur TV4 Nyhetern. De son côté, le clan Mbappé a affirmé que toutes ces accusations étaient fausses.