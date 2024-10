Scandale Mbappé : La réaction loufoque du Real Madrid

Amadou Diawara

Selon la presse suédoise, la police a ouvert une enquête pour viol et agression sexuelle visant Kylian Mbappé. Les faits présumés ont eu lieu dans un hôtel de Stockholm dans la nuit de jeudi à vendredi. Ce mardi, le Real Madrid a réagi en supprimant Kylian Mbappé d'une photo publicitaire.

Ménagé par Didier Deschamps, Kylian Mbappé n'a pas participé au rassemblement de l'équipe de France. Pendant que les Bleus affrontaient Israël, l'attaquant du Real Madrid a profité de quelques jours de repos en Suède. En effet, Kylian Mbappé a été aperçu dans une discothèque de Stockholm dans la nuit de jeudi à vendredi.

Mbappé est visé par une enquête pour viol

Selon les informations d'Expressen, la police suédoise aurait ouvert une enquête pour viol et agression sexuelle visant Kylian Mbappé. Les faits auraient eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi au sein d'un hôtel de Stockholm. En effet, le capitaine de l'équipe de France serait « raisonnablement suspect » dans cette affaire. Ce qui correspond au degré de suspicion le plus faible prévu par la législation suédoise.

Le Real Madrid efface Mbappé

Alors que Kylian Mbappé serait impliqué dans une affaire de viol et d'agression sexuelle, le Real Madrid a réagi à sa manière. En effet, le club merengue a publié des photos publicitaires de son sponsor Adidas, dont une avec Roberto Carlos et Jude Bellingham, sur X. Toutefois, ce dernier a posté le même cliché sur les réseaux sociaux, où on peut y voir Kylian Mbappé. Le Real Madrid a donc retouché cette image pour que son numéro 9 n'apparaisse plus dessus. Reste à savoir si ce choix a un lien avec ce scandale.