Accusations de viol : Le clan Mbappé annonce sa contre-attaque, la guerre est déclarée

En plein scandale, Kylian Mbappé ferait l'objet d'une accusation de viol en Suède. Une situation qui provoque évidemment une vive réaction en France. Cependant, l'avocate de l'attaquant du Real Madrid Me Marie-Alix Canu-Bernard assure que son client est innocent et annonce même qu'elle va déposer plainte en retour.

Cela fait quelques heures que Kylian Mbappé se retrouve au cœur d'un énorme scandale. Alors que la police suédoise a ouvert une enquête pour viol, Aftonbladet et Expressen, deux médias locaux, assurent que c'est Kylian Mbappé qui est visé par cette plainte. En Suède, la justice n'a toutefois dévoilé le nom d'aucun des concernés par cette enquête.

Mbappé et le PSG tout proches d'un procès ? https://t.co/6EIkPZZiM1 pic.twitter.com/LQGQtxGoot — le10sport (@le10sport) October 15, 2024

«Une plainte ne fait pas la vérité»

C'est ainsi que Me Marie-Alix Canu-Bernard, l'avocate de Kylian Mbappé, est sortie du silence pour mettre les choses au clair. « On parle d’un dépôt de plainte, mais à cette heure, on ne sait même pas à l’encontre de qui. Une plainte ne fait pas la vérité et n’est pas la preuve de quoi que ce soit. Et je ne sais même pas si la plainte le vise », confie-t-elle dans le JT de 20h de TF1.

Mbappé va déposer plainte à son tour

Mais ce n'est pas tout. L’avocate de Kylian Mbappé a également affirmé son intention de porter plainte pour « dénonciation calomnieuse » dans les prochaines heures. L'affaire est donc loin d'être terminée.