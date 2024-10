Accusations de viol : Le clan Mbappé va faire une annonce colossale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Englué dans une énorme polémique, Kylian Mbappé est accusé de viol en Suède. L'attaquant du Real Madrid fait donc l'objet d'une enquête dont il est « raisonnablement suspect ». Silencieux depuis que les informations sont sorties, l'entourage du joueur va officiellement sortir du silence. Son avocate Me Marie-Alix Canu-Bernard sera effectivement présente sur le plateau du JT de 20h sur TF1 ce mardi soir.

Cette fois-ci, ça chauffe pour Kylian Mbappé. Critiqué pour son escapade à Stockholm alors qu'il n'était pas convoqué en équipe de France officiellement pour récupérer après sa blessure, l'attaquant du Real Madrid est désormais englué dans une énorme polémique depuis les révélations de la presse suédoise à son sujet.

Mbappé et le PSG tout proches d'un procès ? https://t.co/6EIkPZZiM1 pic.twitter.com/LQGQtxGoot — le10sport (@le10sport) October 15, 2024

Mbappé accusé de viol ?

En effet, alors qu'une enquête pour « viol et agression sexuelle » a été ouverte par la police suédoise après une plainte déposée par une femme et qui concerne la nuit durant laquelle Kylian Mbappé était à Stockholm. Et surtout, les faits se seraient déroulées dans l'hôtel dans lequel logeait l'attaquant du Real Madrid et ses amis. Et alors que la justice suédoise n'a donné aucun nom, Aftonbladet et Expressen, médias locaux, assurent que c'est bien Kylian Mbappé qui est visé par cette enquête et serait considéré comme « raisonnablement suspect ».

L'avocate de Mbappé va faire une annonce

Mais alors que l'entourage du joueur ne s'est pas encore prononcé sur le sujet, cela ne va plus tarder. En effet, l'avocate de Kylian Mbappé Me Marie-Alix Canu-Bernard sera présente sur le plateau du JT de 20h de TF1 pour répondre aux questions concernant les accusations dont le capitaine des Bleus fait l'objet. Ce sera donc la première prise de parole publique de l'entourage de Kylian Mbappé à ce sujet. Pour le moment, l'ancien joueur du PSG s'est simplement contenté d'une publication sur X dénonçant des « FAKE NEWS », lundi soir alors que son nom n'était pas encore associé aux accusations de viol.