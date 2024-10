Mbappé accusé de viol : Booba réagit avec une moquerie !

Amadou Diawara

Lors de la trêve internationale, Kylian Mbappé a profité de ses jours de repos pour voyager en Suède. Toutefois, le capitaine de l'équipe de France est visé par une enquête de la police locale. En effet, une femme aurait dénoncé Kylian Mbappé pour viol et agression sexuelle. Alors que Rohff avait encensé le capitaine de l'équipe de France en mars 2023, Booba a affirmé qu'il était son « chat noir » sur les réseaux sociaux.

Selon les informations d'Expressen, divulguées ce mardi matin, Kylian Mbappé est visé par une enquête policière pour viol et agression sexuelle, et ce, pour des faits ayant eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi à l'intérieur d'un hôtel du centre ville de Stockholm, où séjournait le joueur pendant son escapade en Suède. Comme l'a indiqué le média local, l'attaquant de la France et du Real Madrid serait « raisonnablement suspect ». Ce qui correspond au degré de suspicion le plus faible prévu par la législation du pays.

«Une femme a désigné Mbappé comme étant l’auteur du crime»

Comme révélé par Aftonbladet et TV4 ce mardi après-midi, une femme a dénoncé Kylian Mbappé auprès de la police. « Kylian Mbappé, 25 ans, a été signalé à la police pour suspicion de viol dans un hôtel du centre de Stockholm. La plaignante, une femme, a désigné la star du football français comme étant l’auteur du crime », peut-on lire sur TV4 Nyhetern. Si le clan Mbappé a démenti ces accusations, Booba s'est tout de même amusé de la situation.

«Chat noir que tu es»

Le 4 mars 2023, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG, dépassant Edinson Cavani et ses 200 réalisations. Une performance n'ayant pas échappé à Rohff. En effet, le rappeur français avait tenu à féliciter Kylian Mbappé pour son exploit. « Il est refait le Kyky ! C'est le décerney. Meilleur buteur de l'histoire du PSG à 24 ans. Cher Kyky, je te décerne ma pochette d'album la plus légendaire de l'histoire du rap ! », s'était enflammé Rohff sur les réseaux sociaux. Ce mardi après-midi, Booba a partagé son post pour se moquer de lui et de Kylian Mbappé. « Chat noir que tu es », a-t-il écrit sur X.