PSG : Nouvelle bombe, Luis Enrique victime de chantage ?

Axel Cornic

Ces dernières heures beaucoup d’histoires étranges fuitent au sujet de Kylian Mbappé et de son ancien club du Paris Saint-Germain. La seule chose certaine est pourtant que les deux parties s’opposent toujours dans un litige concernant des impayés d’un total de 55M€ et ce mardi 15 octobre, un rendez-vous très important a eu lieu devant la commission paritaire des recours de la Ligue de football professionnel.

Tout le monde parle de cette affaire de viol et d’agression sexuelle lancée par la presse suédoise, mais un épisode crucial du litige qui oppose Kylian Mbappé au PSG se déroulait récemment. Les deux camps avaient en effet rendez-vous ce mardi devant la commission paritaire des recours de la LFP, avec la star française qui réclame toujours 55M€ à son ancien club. Cette somme concernerait des salaires et des primes non versée par Paris et le verdict final, devrait tomber le 25 octobre prochain.

« Le PSG cherche absolument à faire témoigner des gens qui auraient entendu cet accord »

Au sein du PSG on n’aurait aucune intention de verser à Kylian Mbappé la somme qu’il réclame et pour cela, les dirigeants parisiens semblent être prêts à tout. « Le PSG cherche absolument à prouver qu’il y a eu un accord et à faire témoigner des gens qui auraient entendu cet accord. Dans ces personnes-là, il y a l’entraîneur du club, qui de manière très classe et très digne, aurait refusé de témoigner faussement à ce sujet, en disant : “Je n’ai pas à entrer dans cette histoire-là, je ne suis pas au courant, je ne vais pas en parler” » a expliqué Daniel Riolo au micro de RMC Sport, concernant le rôle de Luis Enrique dans cette histoire.

« Luis Campos aurait également refusé »

« Il y a Luis Campos également à qui on aurait dit : “tu as bien entendu l’accord, il faut que tu témoignes” » a poursuivi Riolo, parlant cette fois de Luis Campos. « Il est en fin de contrat et on l’a aussi menacé de l’écarter et de ne pas prolonger s’il n’allait pas dans le sens du club. Luis Campos aurait également refusé. Ce sont donc deux personnes qui n’ont pas été dans le sens de la direction. On verra ce que ça leur coûtera. Mais déjà là on voit à quel point le club est capable d’utiliser des manœuvres pour le moins pas nettes afin de salir l’image de Mbappé ».