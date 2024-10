F1 - Red Bull : Verstappen répond cash à McLaren !

Pierrick Levallet

Max Verstappen n’a pas renoué avec la victoire ce dimanche lors du Grand Prix des Etats-Unis. Le pilote de Red Bull a terminé à la troisième place après une belle bataille avec Lando Norris pour le podium. Le triple champion du monde s’est d’ailleurs permis de remettre McLaren à sa place après la pénalité infligée au Britannique.

Si Max Verstappen n’a pas renoué avec le succès ce dimanche lors du Grand Prix des Etats-Unis, le Néerlandais a malgré tout livré une belle bataille avec Lando Norris pour la troisième place. Le triple champion du monde a fini par monter sur le podium après une pénalité de cinq secondes infligée au Britannique pour dépassement illicite. McLaren a néanmoins contesté la sanction à l’encontre de son pilote. Max Verstappen s’est alors permis de remettre l’écurie britannique à sa place.

«C'est très clair dans les règles»

« McLaren ? Ils se plaignent de beaucoup de choses ces derniers temps. C'est très clair dans les règles, on ne peut pas dépasser à l'extérieur de la ligne blanche. J'ai été sanctionné pour cela par le passé - en 2017, je crois, ou peu importe - et j'avais donc perdu mon podium de cette manière » a ainsi lancé le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«J'ai vraiment apprécié la bataille que nous avons eue»

« Donc je suis resté calme [lors de la course de ce dimanche], en essayant de faire du mieux que je pouvais après ça pour ramener la voiture à bon port. Ce n'était pas facile avec les pneus et la situation dans laquelle je me trouvais. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié la bataille que nous avons eue » a ainsi poursuivi Max Verstappen. Charles Leclerc en a tout cas profité pour s’imposer à Austin ce dimanche. Le Monégasque s’est d’ailleurs dit très optimiste pour Ferrari dans la course au titre constructeur. Red Bull est prévenu.