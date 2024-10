Barcola - PSG : Un transfert dicté par Mbappé ?

Axel Cornic

Acheté 180M€, Kylian Mbappé est parti sans que le Paris Saint-Germain encaisse le moindre sou, avec d’ailleurs même un litige autour de salaires et primes impayées d’un total de 55M€. Un coup dur qui a fait beaucoup de mal à l’image du club parisien et qui pourrait bien dicter la stratégie d’avenir sur le marché des transferts.

Il y aura un avant et un après Kylian Mbappé. Les sept années de la star française ont totalement changé le PSG, mais la séparation a été catastrophique, tant sur le plan économique que de l’image. Car si du côté du Real Madrid on se félicite de l’avoir recruté sans rien débourser en indemnité de transfert, à Paris on doit se mordre les doigts !

Barcola, le nouveau Mbappé ?

Et cet épisode va sans aucun doute devenir un précédent pour l’avenir du PSG et notamment pour ses nouvelles stars, comme Bradley Barcola. Celui qui a pris en quelque sorte la place de Mbappé dans l’attaque parisienne a vu son prix exploser ces dernières années et on parle déjà d’un transfert astronomique pour lui, avec le site spécialisé Transfertmarkt qui assure que son prix aurait carrément doublé en un an et demi.

« Si Paris s’ouvre à une vente un jour, il voudra en faire un symbole et envoyer un signal fort »

Pour s’attacher ses services il faudra donc être très convaincant, à e croire un agent français. « Si un club arrive à la table des négociations avec une offre de 60-70M€ pour lui, c’est absurde » a expliqué cette source anonyme, dans les colonnes de L’Equipe. « Encore plus depuis l’épisode Mbappé, si Paris s’ouvre à une vente un jour, il voudra en faire un symbole et envoyer un signal fort. Avec une logique : si vous voulez un jeune d’ici, il va falloir venir en force ».