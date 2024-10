F1 : Tensions chez Red Bull, le coéquipier de Verstappen sort du silence

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que Max Verstappen semblait parti pour dominer de la tête et des épaules cette saison 2024, le pilote néerlandais a vu sa dynamique s'arrêter en cours de route. Moins performant, il a vu ses adversaires le concurrencer fortement et son coéquipier, Sergio Pérez, a passé de nombreuses courses dans l'anonymat. Septième aux Etats-Unis, il regrette de ne pas avoir pu faire mieux, lui qui ne pilotait pas dans les mêmes conditions.

L'ambiance au sein de l'écurie Red Bull est assez difficile depuis quelques mois. Max Verstappen, peu content de certains résultats, voit aussi son coéquipier couler. Au classement des constructeurs, l'équipe est maintenant désormais devancée par McLaren et sous la menace de Ferrari. Pour Sergio Pérez, c'était un nouveau week-end compliqué, lui qui n'aurait pas les mêmes réglages que son coéquipier.

« Nous n’avons pas tout à fait le même package »

Seulement 8ème au classement des pilotes à l'heure actuelle, Sergio Pérez ne figure plus parmi les premiers rangs des courses depuis le mois de mai. C'est donc une longue disette pour le Mexicain qui est plus que sur la sellette chez Red Bull. En plus, il regrette que les chances ne soient pas les mêmes pour tout le monde. « Nous n’avons pas tout à fait le même package, mais je ne sais pas exactement à quel point. C’était juste assez loin. C’est un week-end où nous avons eu du mal. Rien ne s’est vraiment mis en place durant le week-end. Nous avons progressé au niveau des réglages, mais le rythme n’était pas très bon. Nous devons donc analyser les réglages en profondeur » a-t-il déclaré en conférence de presse d'après-match.

Pérez vers la retraite ?

Ces dernières semaines, des rumeurs sur la fin de carrière de Sergio Pérez ont vu le jour. Le Mexicain a lui-même avouer qu'il y a songé avant de se raviser totalement. Mais il faut bien avouer que les conditions dans lesquelles il évolue chez Red Bull depuis des mois sont difficiles. A lui d'essayer de terminer la saison de la meilleure des manières.