F1 : Plombé par Verstappen et Leclerc, il déballe tout sur son calvaire !

Parti depuis la première position sur la grille ce dimanche lors du Grand Prix des États-Unis, Lando Norris n’a pas réussi à conserver cette place, et a été dépassé par trois monoplaces, celles de Max Verstappen, Carlos Sainz, et de Charles Leclerc. Le pilote McLaren a affirmé que ce départ lui avait fait beaucoup de mal.

Une fois n’est pas coutume, Lando Norris aura eu énormément de mal au départ d’un Grand Prix de Formule 1. Parti en pole position à six reprises cette saison, le pilote britannique aura été dépassé dès le premier virage à cinq reprises. Ce dimanche, cela a une nouvelle fois été le cas puisque Norris, parti en tête, s’est fait pousser à l’extérieur de la piste par Max Verstappen, alors que Carlos Sainz et Charles Leclerc en ont profité pour lui passer devant également.

« Le problème avec Max, c’est qu’il faut s’engager »

Lando Norris s’est donc rapidement retrouvé quatrième, ce qui sera son classement à l’arrivée à Austin. Dans des propos rapportés par Next-Gen Auto, le pilote de 24 ans est revenu sur ce début de course très coûteux. « Je pense que les deux fois, Max est sorti de la piste, il a fait preuve de beaucoup d’engagement pour me garder derrière. Le problème avec Max, c’est qu’il faut s’engager. Les gens ne comprennent pas ce genre de choses. Avec Max, on ne peut pas se contenter d’un engagement timide ».

« C’est un peu plus difficile de dire si je ne me suis pas assez engagé ou non »

Lando Norris poursuit : « Au virage 1, c’est un peu plus difficile de dire si je ne me suis pas assez engagé ou non. Mais le fait qu’il ait pris tant de vitesse qu’il soit sorti de la piste... on ne peut pas plonger à l’intérieur de quelqu’un, sortir hors piste, et ensuite garder la position pendant la course. Mais pour une raison ou une autre, c’est tout à fait acceptable au premier tour, dans le virage 1. C’est difficile. Ça fait mal ».