Vente ASSE : Il débarque avec 2,5 milliards d’euros, du très lourd est annoncé

C'est enfin officiel, la vente de l'ASSE prend forme. Le club du Forez a confirmé par le biais d'un communiqué être entré en négociations exclusives avec le groupe canadien Kilmer Sports Ventures, qui appartient à l'homme d'affaires Larry Tanenbaum à la tête d'une fortune estimée à 2,5 milliards d'euros.

Après de très longues années d'attente, l'ASSE va enfin être vendue, un soulagement pour les fans stéphanois qui ont connu des saisons galères, avec notamment une descente en Ligue 2. Mais le dénouement approche. « Les actionnaires de l’AS Saint-Étienne et le groupe Canadien Kilmer Sports Ventures entrent en négociations exclusives en vue de l’acquisition du club », a révélé le club du Forez par le biais d'un communiqué. Un projet très alléchant prend forme puisqu'Ivan Gazidis, passé notamment par Arsenal et l'AC Milan, devrait avoir un rôle clé à l'ASSE. Tout comme Larry Tanenbaum. Moins connu du grand public, cet homme d'affaires canadien est à la tête du groupe Kilmer Sports Ventures, et sa fortune est estimée à 2,5 milliards d'euros. Déjà propriétaires des Raptors, la franchise de NBA basée à Toronto, Larry Tanenbaum est présenté par Shireen Ahmed, journaliste pour CBS Sports au Canada.

« Monsieur Tanenbaum est un homme d'affaires avec beaucoup de pouvoir à Toronto. Il n'est pas bête, il n'est pas imbécile, il sait qu'il y a beaucoup de possibilités financières avec le sport et particulièrement dans une situation où le club, l'équipe, a une chance d'avancer », explique-t-elle auprès de France Bleu .

