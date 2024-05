Vente ASSE : Révolution chez les Verts, c’est officiel !

Hugo Chirossel

Annoncée depuis plusieurs années, la vente de l’ASSE est imminente. Comme attendu ces derniers jours, l’AS Saint-Etienne devrait très bientôt changer de propriétaire. Le club a annoncé ce lundi être entré en négociations exclusives avec le groupe Kilmer Sports Venture et la vente devrait être définitivement bouclée dans les prochaines semaines.

À l’instar de celle de l’OM, la vente de l’ASSE est un serpent de mer, mais cela semble désormais sur le point de se faire. Depuis plusieurs années, l’AS Saint-Etienne est annoncée proche d'un rachat, et cela n’a jamais semblé aussi proche de se conclure. L'Équipe indiquait qu'une annonce en ce sens pourrait intervenir mercredi, mais c’est finalement ce lundi qu’elle a été faite.

« Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont décidé de vendre le club à de nouveaux actionnaires »

« Après plus de vingt ans à la tête de l’AS Saint-Étienne, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont décidé de vendre le club à de nouveaux actionnaires engagés à construire sur leur vision et à accélérer le développement du club. Pour assurer un futur ambitieux pour le club, leur objectif est de mettre l’ASSE entre les mains d’un acteur de confiance, expérimenté et solide financièrement », a indiqué l'ASSE via un communiqué.

ℹ️ Les actionnaires de l’AS Saint-Étienne et le groupe Canadien Kilmer Sports Ventures entrent en négociations exclusives en vue de l’acquisition du club. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 13, 2024

« La vente doit être entérinée dans les prochaines semaines »