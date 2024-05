Un prix est annoncé pour la vente de l’ASSE

Arnaud De Kanel

La crise financière et sportive qui frappe l'ASSE depuis plusieurs saisons semble avoir atteint un tournant décisif. Les critiques fusent à l'égard du duo dirigeant composé de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, qui sont de plus en plus proche de lâcher le club qu'ils ont acheté en 2004 à un prix supérieur à celui d'il y a 20 ans.

Après près de deux décennies à la tête du club, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer semblent avoir pris la décision de se retirer. Ayant acquis l'ASSE en 2004, les deux présidents seraient désormais prêts à céder leur part, alors qu'un acquéreur potentiel se profile à l'horizon. Et les deux hommes devraient en tirer en bon prix.

Le groupe Kilmer bientôt propriétaire de l'ASSE ?

D'après les informations de L'Equipe , le groupe Kilmer devrait racheter l'ASSE dans les prochains jours. L'annonce pourrait intervenir avant la fin de la saison et le prix est quasiment connu.

Une vente entre 20 à 30M€