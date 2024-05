Vente ASSE : C’est terminé, ils jettent l’éponge !

Arnaud De Kanel

La situation financière de l'ASSE demeure toujours aussi mauvaise. Le duo Bernard Caïazzo - Roland Romeyer est très critiqué depuis plusieurs années maintenant mais il n'a jamais voulu abdiquer. Or, à l'aube d'une possible remontée en Ligue 1, il n'a jamais été aussi proche de se casser puisque la vente de l'ASSE pourrait être officialisée dans les prochains jours.

Bernard Caïazzo et Roland Romeyer s'apprêtent à passer la main. Après avoir racheté le club en 2004, les deux présidents de l'ASSE se seraient rendus à l'évidence et devraient céder leur bien dans les prochains jours puisqu'un nouveau propriétaire serait sur le point de débarquer.

Énorme coup dur pour l'ASSE ? https://t.co/bjSZYWhqam pic.twitter.com/9QeM78FKLL — le10sport (@le10sport) May 5, 2024

Plus aucune valeur marchande

En proie à d'importantes difficultés financières, l'ASSE pouvait toujours compter sur la vente de ses jeunes prodiges pour combler les trous. Cette saison, les Verts n'y parviendront pas et l'heure est grave. De quoi accélérer encore plus le dossier de la vente.

Caïazzo et Romeyer vont lâcher