Désillusion à l’ASSE, il monte au créneau

Arrivé cet hiver à l’ASSE, Irvin Cardona s’est rapidement mué en sérial buteur chez les Verts. Présent en conférence de presse ce jeudi avant un match crucial face à Rodez (vendredi, 20h45), l’attaquant de 26 ans s’est livré sur sa frustration concernant le titre de meilleur joueur de Ligue 2, mais également sur l’accession des siens dans l’élite.

L’ASSE a son destin entre les mains. Trois ans après la terrible descente à l’issue de la saison 2021-2022, le club stéphanois pourrait retrouver la Ligue 1. Actuellement 2èmes de Ligue 2, les Verts accueillent Rodez ce vendredi soir. Attendu au tournant, Irvin Cardona était présent en conférence de presse afin d’aborder ce match crucial ce jeudi.

« Je suis forcément un peu déçu de ne pas avoir été nommé pour le titre de meilleur joueur »

L’attaquant prêté par Augsbourg n’a d’abord pas caché sa frustration : « Je suis forcément un peu déçu de ne pas avoir été nommé pour le titre de meilleur joueur de Ligue 2 de la saison. C'est un peu frustrant mais je suis arrivé en cours de saison, c'est le vote des joueurs et cela reste secondaire » , a lâché le joueur de 26 ans, relayé par l’Equipe .

« L'excitation est là, quand il y a l'objectif de monter en L1 »