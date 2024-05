MMA : Salahdine Parnasse se rapproche du PFL

Florian Barré

Partagé depuis plusieurs semaines entre trois options pour la suite de sa carrière, de récentes affirmations de Peter Murray, directeur général du PFL, laissent croire que Salahdine Parnasse pourrait rapidement s’engager avec l’organisation concurrente de l’UFC. Le combattant tricolore n’a encore rien officialisé de son côté mais semble bien résigné à quitter le KSW. Alors, quelle tournure va prendre la carrière du natif d’Aubervilliers ?

« Trois directions possibles mais UNE seule destination : les sommets. Le futur s’annonce brillant pour le double champion du KSW, restez à l’affût… » Voilà les mots publiés sur X il y a quelques semaines par la Atch Academy au sujet de Salahdine Parnasse. « Les gens sont peut-être un peu fatigués du KSW mais nous, on l’est un peu moins. Ça fait sept ans qu’on est là-bas, on a toujours été bien reçu, on est bien loti, ils nous trouvent toujours des combattants même si c’est de plus en plus compliqué . » avait également déclaré le manager du combattant français. Pourtant, ces derniers jours, le clan de Parnasse semble changer de cap. Une nouvelle aventure pourrait s’ouvrir au « prodige ».

« Il veut faire partie du PFL »

En effet, interrogé par La Sueur , le directeur général du PFL, Peter Murray, a fait une annonce alléchante. Il a d’abord déclaré qu’une très grosse signature française était à prévoir avant de donner son avis sur Parnasse : « C’est un combattant excitant, on adore le gamin, on pense qu’il a tout. On sait qu’il veut faire partie du PFL, on va voir ce qu’il va se passer. »

