MMA : Cédric Doumbè fait le show et met Willis KO (vidéo)

Florian Barré

Très attendu pour son retour dans la cage, Cédric Doumbè a parfaitement répondu à l’appel ce vendredi soir à l’Accor Arena de Paris. Face à l’Américain Jaleel Willis, « The Best » a remis les pendules à l’heure, lui qui restait sur une défaite controversée face à Baysangur Chamsoudinov. Et c’est dès le premier round que la décision s’est faite, lorsque l’arbitre a stoppé le combat après un enchaînement de coups portés par Doumbè au visage de son adversaire.

Pour son entrée dans l’octogone ce vendredi soir, Cédric Doumbè a veillé à ce qu’aucune écharde ne se mette en travers de son chemin. Après avoir passé un coup d’aspirateur devant la cage, le natif de Douala s’est mis dans sa bulle. Les premières secondes auront été très disputées entre le tricolore et Jaleel Willis et, au vu de l’engagement, la certitude de voir un combat rapide a vite pris forme. C’est à une minute et 40 secondes de la fin de la première reprise que Doumbè a accéléré. Pendant près de 15 secondes, il a collé son vis-à-vis contre la cage, enchaînant les coups au visage, ce avant que l’arbitre stop le combat.

Mike Beltran has seen enough! REDEMPTION FOR CEDRIC DOUMBE IN PARIS!! #BellatorParis LIVE NOW🇺🇸 Max🌎 https://t.co/IDJcMOodNs pic.twitter.com/sbuTMBNdbi — PFL (@PFLMMA) May 17, 2024

Quelle suite pour « The Best » ?