MMA : L’UFC annonce deux immenses combats pour le 27 juillet !

Florian Barré

Ça y est ! L’UFC a enfin révélé la carte principale de son 304e pay-per-view, qui aura lieu le 27 juillet. À Manchester, l’organisation reine de MMA verra Leon Edwards mettre sa ceinture en jeu face à Belal Muhammad lors du main event de la soirée. Mais le combat que tous les Anglais attendent avec impatience concerne logiquement celui de Tom Aspinall. En effet, le Britannique affrontera Curtis Blaydes pour la première défense de sa ceinture intérimaire.

C’est officiel, Belal Muhammad obtient enfin sa chance pour le titre des poids welters. Il affrontera Leon Edwards lors de l'événement principal de l'UFC 304, le 27 juillet. C’est le patron de l’UFC, Dana White, qui l’a annoncé sur ses réseaux sociaux. Actuellement sur une séquence de 10 combats sans défaite, Muhammad s'est imposé comme le prétendant n°1 de la division en battant Gilbert Burns en mai dernier. Cette victoire était sa cinquième consécutive contre des adversaires classés. De son côté, Edwards cherche à défendre son titre pour la troisième fois après avoir battu Kamaru Usman et Colby Covington. Le champion jamaïcain de 32 ans, originaire de Birmingham, affiche une remarquable séquence de 13 combats sans défaite.

Aspinall défendra aussi sa ceinture

De plus, Dana White a révélé que Tom Aspinall défendrait pour la première fois son titre intérimaire des poids lourds contre Curtis Blaydes – le seul homme à l’avoir battu depuis sa signature à l’UFC en 2020. Devant son public, le combattant de 31 ans espère prendre sa revanche avant de peut-être affronter Jon Jones d’ici quelques mois. Quoi qu’il en soit, l’officialisation de ce combat témoigne de l’inactivité de Ciryl Gane, qui n’a plus combattu depuis septembre dernier et qui ne semble pas pressé de revenir dans la cage.

Le reste de la carte principale

Enfin, White a également annoncé que Bobby Green réaliserait son souhait d’affronter Paddy Pimblett lors de l’UFC 304. En ce qui concerne les autres combats principaux, Arnold Allen sera opposé à Giga Chikadze et Muhammad Mokaev à Manel Kapé. Une carte qui promet du très lourd et qui semble à la hauteur des deux précédentes. Pour rappel le 1er juin, l’UFC 302 opposera Islam Makhachev à Dustin Poirier en main event. L’UFC 303, lui, signera les retours de Conor McGregor et Michael Chandler.