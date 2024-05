MMA : Anthony Pettis tacle Doumbè et encense Baki

Florian Barré

Alors que Cédric Doumbè a annoncé vouloir affronter Anthony Pettis dans les prochaines semaines, le Franco-Camerounais devra d’abord se frotter à Jaleel Willis, ce vendredi soir, lors du Bellator Paris. S’il remporte son combat, rien ne semblera pouvoir empêcher « The Best » de se mesurer à Pettis. Par ailleurs, l’Américain se dit prêt et attend son vis-à-vis de pied ferme. Il est d’ailleurs certain de le battre facilement.

« C’est à 99 % fait. Le prochain ça sera en Arabie-Saoudite, en pay-per-view, devant un public Arabe ça serait bien, en welterweight, au PFL »… Voici les mots employés par Cédric Doumbè lors d’une interview avec The MMA Hour cette semaine. Selon l’athlète tricolore, ce combat l’opposera à Anthony Pettis, ancien champion des poids légers de l’UFC. Mais avant de s’attaquer à Showtime , Doumbè doit d’abord confirmer son retour en forme, en battant Jaleel Willis demain soir, à l’Accor Arena. Un succès lui offrirait ainsi l’opportunité de se faire un nom à l’international.

« J’ai affronté des adversaire plus coriaces »

En attendant l’issue du combat entre Willis et Doumbè, Pettis se tient prêt. Il a d’ailleurs évoqué le cas de son futur adversaire via MMA Fighting : « Je sais que sa force réside dans ses attaques et dans son kickboxing, mais il s’agit d’un combat de MMA. Mon jiu-jitsu et le sien, c’est le jour et la nuit, et en matière de striking pour le MMA, j’ai bien plus d’expérience que lui. J’ai affronté des adversaires plus coriaces » a d’abord balancé l’ancien champion UFC avant de prendre en exemple le combat perdu par The Best contre Baysangur Chamsoudinov.

Pettis chante les louanges de Baki