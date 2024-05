MMA : L’UFC 303 dépasse tous les records grâce à Conor McGregor

Florian Barré

Il y a un mois, l’UFC 300 battait son plein et devenait le troisième évènement de MMA le plus lucratif de l’histoire de la discipline. Selon la promotion, l’UFC a empoché un montant de vente de billets de 16 508 823 $ pour l’occasion. Mais quelques semaines plus tard, Dana White a déjà assuré que l’UFC 300 allait sortir du podium puisque l’UFC 303 va exploser tous les records grâce au grand retour de Conor McGregor.

Depuis début 2023, l’UFC enchaîne les évènements marquants et lucratifs. Le 303e pay-per-view en est encore la preuve puisque l’organisation s'apprête à réaliser sa première soirée à plus de 20 millions de dollars de revenus. Celle-ci aura lieu le 29 juin et fêtera le retour très attendu de Conor McGregor, qui rencontrera Michael Chandler chez les welterweights. Le record actuel de l’UFC était de 17.7 millions de dollars, lors de l’UFC 205 en novembre 2016. À l’époque le combat principal de la carte opposait déjà Conor McGregor à Eddie Alvarez.

MMA - UFC : « C’est le plus dangereux », Imavov se la joue honnête concernant Cannonier https://t.co/7PFS6N6uhx pic.twitter.com/T6wVlfKclP — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Dana White confirme la nouvelle

Après un retrait de trois ans de tout combat, le Notorious est prêt pour faire son grand retour. De quoi ravir le PDG de l’UFC, Dana White, qui a confirmé samedi que les chiffres étaient déjà astronomiques : « C'est déjà bien plus de 20 millions de dollars », a-t-il déclaré aux journalistes de l'UFC lors de la conférence de presse d'après-combat ESPN 56 à St. Louis. Bien qu'il y ait eu plusieurs soirées à plus de 20 millions de dollars en boxe, l'UFC 303 marquera donc une première dans l’histoire du MMA.

Le top 10 des soirées UFC

UFC 287 - Adesanya vs. Pereira 2 : 11 943 363 $

UFC 129 - Saint-Pierre vs. Shields : 12 075 000 $

UFC 285 - Jones vs. Gane : 12 150 000 $

UFC 295 - Prochazka vs. Pereira : 12 400 000 $

UFC 299 - O’Malley vs. Vera : 14 142 904 $

UFC 264 - McGregor vs. Poirier 3 : 15 759 800 $

UFC 300 - Pereira vs. Hill : 16 508 823 $

UFC 229 - Nurmagomedov vs. McGregor : 17 188 895 $

UFC 205 - McGregor vs. Alvarez : 17 700 000 $

UFC 303 - McGregor vs. Chandler : +20 000 000 $