MMA - UFC : « C’est le plus dangereux », Imavov se la joue honnête concernant Cannonier

À un mois de son retour à l’UFC, Nassourdine Imavov continue sa préparation. Il affrontera le prétendant numéro 4 à la ceinture middleweight, Jared Cannonier, lors de l’UFC Louisville le 8 juin prochain. Un combat difficile sur le papier mais qui rend le Franco-Daghestanais impatient. En effet, s’il a confié à nos confrères de « La Sueur » que l’Américain est un adversaire « dangereux », il affirme aussi être « très confiant ».

Pour la deuxième fois consécutive, Nassourdine Imavov va combattre en main event d’une soirée UFC, preuve de sa progression constante. Après son succès convaincant contre Roman Dolidze, le 3 février dernier, celui que l’on surnomme le Sniper sera opposé à Jared Cannonier le 8 juin. En face, l’Américain est quatrième de la division middleweight et possède une sacrée expérience puisqu’il a déjà combattu pour le titre contre Israel Adesanya. Cependant, il n’a plus combattu depuis près d’un an, de quoi équilibrer les chances ?

Le combat le plus dur de la carrière du « Sniper »

Quoi qu’il en soit, Imavov sait à quoi s’attendre. Le combattant tricolore, interviewé par La Sueur , a joué franc jeu au sujet de son futur adversaire et remercie l’UFC d’avoir une telle opportunité : « J’étais très heureux, comme pour Dolidze en vrai. Dolidze top 10 j’étais très heureux, Cannonier top 5 j’suis encore plus heureux. C’est un très bon adversaire. Il est solide, très solide, il a un bon cardio, il est fort. Pour moi c’est l’un des meilleurs. C’est le plus dangereux dans le top 5, avec bien sûr Strickland et Whittaker mais voilà, ça reste vraiment un adversaire solide et je suis content de l’affronter parce que ça me motive. »

Imavov veut faire tomber Cannonier, puis Strickland