Agression à Marseille : Un troisième joueur de l’OM concerné

Après la rencontre entre Le Havre et l’OM ce dimanche, le retour à Marseille aurait pu virer au drame pour Faris Moumbagna et Jean Onana. En effet, les deux joueurs olympiens ont été victimes d’une tentative de car-jacking et au moins une arme à feu aurait été utilisée. Défenseur de l’OM, Bamo Meïté n’était visiblement également pas très loin…

C’est dans la nuit de dimanche à lundi que les joueurs de l’OM sont revenus à Marseille après un déplacement au Havre. Après avoir récupéré leurs véhicules au centre d’entraînement, Faris Moumbagna et Jean Onana ont alors vécu une scène choquante. En effet, les deux Camerounais ont été victimes d’une tentative de car-jacking avec utilisation d’une arme puisque des impacts de balles ont été retrouvés.

Meïté épargné

Ça aurait pu virer au drame, mais Faris Moumbagna et Jean Onana s’en sont sortis indemnes. En accélérant, les deux joueurs de l’OM ont réussi à se sortir de là. Et comme révélé par RMC , Bamo Meïté, défenseur du club phocéen, était également pas loin de ses coéquipiers, mais alors que l’Ivoirien était dans un véhicule du club, il n’a pas été pris pour cible.

Moumbagna et Onana sous le choc