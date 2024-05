OM : Riolo dézingue une recrue du mercato !

La rédaction

L’OM aura vécu une saison compliquée et le mercato hivernal n’aura pas permis aux Marseillais de redresser la barre. Arrivé en provenance de Norvège et du FK Bodø/Glimt, Faris Moumbagna n’a pas répondu aux attentes des supporters du club phocéen. Alors que les différents recrutements effectués sous l’ère McCourt ont souvent déjà fait débat, les performances du Camerounais font parler. Dans l’After, Daniel Riolo s’est lâché à son sujet.

La fin de la saison approche, et c’est presque une bonne nouvelle pour l’OM et ses supporters. Huitièmes de Ligue 1, les pensionnaires du Vélodrome n’ont que peu de chances de jouer une coupe d’Europe l’année prochaine, eux qui sont pourtant parvenus à se hisser en demi-finale de la Ligue Europa. Face à cette situation, les fans olympiens expriment leur colère, comme lors du match contre Lorient dimanche dernier, durant lequel de nombreuses banderoles chargeant la direction et les joueurs ont été déployées. À l’inverse de Pierre-Emerick Aubameyang, qui est parvenu à tirer son épingle du jeu tout au long de la saison, certains éléments en prennent plus pour leur grade. C’est notamment le cas de Faris Moumbagna, qui a subit les foudres de Daniel Riolo.

Riolo se lâche complètement sur Moumbagna

Dans l’After Foot sur RMC Sport , Daniel Riolo a livré le fond de sa pensée quant à Faris Moumbagna. Et l’avis du journaliste est particulièrement tranché à son sujet : « Moumbagna ? C’est fou. C’est sûr il a de la bonne volonté… A Marseille, il n’y a pas d’équipe de rugby, mais juste à côté à Montpellier, pas loin, à mon avis, il y a matière »

Une nouvelle erreur de casting

Alors que la direction de l’OM subit régulièrement des critiques de la part de ses supporters, notamment au niveau du recrutement effectué lors des mercato, Faris Moumbagna s’inscrit dans la lignée des joueurs arrivés durant l’ère McCourt qui ne sont pas parvenus à répondre aux attentes placées en eux. En 12 matchs de Ligue 1, l’avant-centre de 23 ans n’est parvenu à faire trembler les filets qu’à 3 petites reprises.