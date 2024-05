Aubameyang - OM : La terrible annonce de Gasset

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pierre-Emerick Aubameyang répond présent. L'international gabonais a, encore, été titularisé par Jean-Louis Gasset lors de la rencontre face au Stade de Reims ce mercredi soir (défaite 1-0). En raison de l'importance de ce match, le coach n'a pu le ménager. En conférence de presse, le coach de l'OM a envoyé un message aux autres buteurs de l'équipe.

Peut-on parler d'Aubameyang dépendance ? La question se pose. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa, l'international gabonais enchaîne les titularisations. Il faut dire que le joueur de 34 ans est l'un des seuls joueurs de l'OM à pouvoir soulager son équipe et à débloquer la situation. Alors que le club marseillais jouait certainement sa qualification européenne ce mercredi, Jean-Louis Gasset ne pouvait le ménager. Face au Stade de Reims, Aubameyang a donc disputé l'intégralité de la rencontre. Emoussé, il n'a rien pu faire pour éviter la défaite de son club, qui réalise une bien mauvaise opération au classement.

L'impuissance de Gasset

En conférence de presse, Jean-Louis Gasset a souligné l'importance d'Aubameyang, tout en évoquant son impuissance pour le remplacer. « Des solutions pour soulager Aubameyang ?Franchement on essaye. On met des attaquants, on en met deux, trois, quatre, cinq et on ne marque toujours pas. Aubameyang ne peut pas être l'homme providentiel à tous les coups. Il faudrait quand même que des joueurs prennent le relais et là on n'y arrive pas. Pourtant on a les occasions » a déclaré l'entraîneur de l'OM dans des propos rapportés par RMC Sport.

« Je sais qu'il est fatigué »