Le boss de l’OM prépare une petite révolution !

Alors que l’OM se prépare à disputer la finale de la coupe Gambardella, trois éléments importants ne seront pas présents. Darryl Bakola, Yannis Sellami et Enzo Sternal ont en effet été convoqués pour disputer le championnat d’Europe des U17 avec les Bleuts, une situation qui agace l’OM, qui souhaite être à l’origine d’une réforme pour les années à venir.

L’équipe de Jean-Louis Gasset n’est pas la seule à vivre une fin de saison palpitante à l’OM, alors que les U19 du club phocéen vont disputer la finale de la Coupe Gambardella le 25 mai prochain. Mais c’est sans trois éléments importants que la jeune formation marseillaise va se présenter contre Nancy. Darryl Bakola, Yannis Sellami et Enzo Sternal ayant été convoqué pour le championnat d'Europe des U17. Une situation qui a du mal à passer au sein de l’OM.



Longoria veut changer les choses

S’il n’a pas été surpris par la programmation connue depuis le début de la saison, le club phocéen veut provoquer un changement pour les années à venir. Selon les informations divulguées par La Provence , Pablo Longoria s’active afin de provoquer une réforme pour l’avenir, et éviter que cette situation ne se répète.

« Je trouve ça assez moyen »