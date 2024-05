OM - PSG : Même combat pour Gasset et Enrique !

Thomas Bourseau

Jean-Louis Gasset et Luis Enrique ne comptent pas lever le pied en cette fin de saison aux enjeux bien différents pour l’OM et le PSG. Pire, les deux entraîneurs préparent déjà la saison prochaine pour les clubs respectifs avec un credo similaire : faire confiance aux joueurs prêts à tout donner pour l’équipe et l’organisation.

La fin de saison approche et les dés sont déjà jetés pour ce qui est du titre de champion de Ligue 1 qui a terminé entre les mains des joueurs du PSG. Cependant, l’heure n’est certainement pas au repos aux yeux de Luis Enrique. En plus de la préparation de la finale de la Coupe de France le 25 mai prochain, le club parisien se doit de préparer la saison prochaine.

Enrique : «C'est important pour moi de savoir qui veut porter ce maillot du Paris Saint-Germain»

Pour Luis Enrique, les rencontres de Ligue 1 face à Nice ce mercredi et Metz dimanche lui serviront de baromètre afin de bâtir son équipe pour le prochain exercice au PSG. « C'est important pour moi de savoir qui veut porter ce maillot du Paris Saint-Germain, qui veut défendre les couleurs, qui veut représenter la capitale de la France, qui veut représenter les supporters, c'est ça qui est important pour moi. Qui va donner 100% même s'il joue un match sans importance. C'est le joueur que je veux pour représenter le club la saison prochaine. Le contexte de demain est parfait pour voir de quel bois on est fait » . a clairement fait savoir l’entraîneur du Paris Saint-Germain en conférence de presse mardi.

Gasset : «On aura des entretiens individuels avec tous les joueurs pour voir qui est concerné»