L’OM tient son grand attaquant, il l’annonce en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Encore auteur d’un doublé dimanche soir afin de permettre à l’OM de battre Lorient (3-1) et de finir sur une note positive la saison au Vélodrome, Pierre-Emerick Aubameyang confirme son excellente saison. Jean-Louis Gasset n’a ainsi pas manqué d’encenser son joueur.

Après un début de saison décevant durant lequel il a été critiqué dans son rôle de successeur d’Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang est clairement monté en puissance et s’impose comme l’un des meilleurs joueurs de la saison Ligue 1. Auteur d’un nouveau doublé contre Lorient dimanche soir (3-1) pour le dernier match de la saison au Vélodrome, l’attaquant de l’OM a d’ailleurs été encensé par Jean-Louis Gasset.



Cette recrue de l’OM a vécu un calvaire https://t.co/pTK4LQOUfW pic.twitter.com/3ji7SAkWiF — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

«C'est un grand joueur»

« J’ai entendu qu'il y avait un vote entre Aubameyang et Balerdi. On donne toujours l'avantage aux attaquants même si moi j'aurais donné deux oscars parce que ce sont vraiment les deux joueurs qui auront marqué ces 100 jours que je suis resté ici. Ce sont ces deux personnes qui m'auront marqué et lui, en grand professionnel, il sait très bien que la mission n'est pas finie et que nous avons encore deux matchs malgré la fatigue. Je n'ai pas pu le reposer aujourd'hui parce que même à 2-0, nous avons encore pris un but cadeau, d'où la souffrance. Nous n'avons rien de facile, nous souffrons tout le temps et c'est vrai que quand Léo Balerdi est là, je ne le sors jamais et quand Aubameyang est là, je ne le sors que rarement. Donc bravo à eux, bravo à Auba, c'est un grand joueur », assure-t-il en conférence de presse.

Gasset fan d’Aubameyang