L’OM va oublier Aubameyang, l’incroyable annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’une très belle saison, Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit 29 buts toutes compétitions confondues et se rapproche du total de Didier Drogba, qui avait trouvé le chemin des filets à 32 reprises lors de sa seule saison à l’OM. Cependant, pour Bertrand Latour, contrairement à Drogba, Aubameyang sera rapidement oublié à Marseille.

Avec 29 buts inscrits toutes compétitions confondues, Pierre-Emerick Aubameyang tient son rang et pourrait même battre le total de Didier Drogba qui totalisait 32 réalisations lors de la saison 2003/2004. Cependant, Bertrand Latour estime qu'il est impossible de comparer la trace laissée par les deux attaquants à l'OM.

C'est la galère après son transfert à l'OM ! https://t.co/PGOJ4kA9FI pic.twitter.com/sUOSrPrsWe — le10sport (@le10sport) May 14, 2024

«Je ne pense pas qu’on parlera de la saison d’Aubameyang dans vingt ans»

« Le foot, ce ne sont pas que des chiffres, ce sont aussi des émotions et des histoires qui se créent. Ce n’est pas le cas pour (Pierre-Emerick) Aubameyang. Il a mis du temps avec le public et a même été sifflé. (Didier) Drogba, c’est un joueur qui a frappé les rétines. Vingt ans après, on en parle encore. Je ne pense pas qu’on parlera de la saison d’Aubameyang dans vingt ans, comme nous le faisons avec Drogba aujourd’hui, Il y avait une finale de coupe d’Europe avec Drogba. Drogba était en ascension alors que Aubameyang est au crépuscule de sa carrière. Ce n’est pas la même chose dans l’inconscient des Marseillais », a lâché le journaliste au micro de La Chaîne L’EQUIPE .

Aubameyang refuse la comparaison de Drogba