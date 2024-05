Gros problème à l’OM, cette statistique le prouve

Hugo Chirossel

Avant de se rendre au Havre dimanche pour son dernier match de championnat de la saison, l’OM était en déplacement sur la pelouse du Stade de Reims ce mercredi soir, en match en retard de la 32e journée de Ligue 1. Les Olympiens ont enchaîné un 20e match consécutif en encaissant au moins un but à l’extérieur, du jamais vu depuis 54 ans.

Après s'être imposé lors de la réception de Lorient dimanche dernier (3-1), l’OM devait faire ce qu’il n’avait encore jamais réussi cette saison pour avoir un espoir de disputer une coupe d’Europe, à savoir réussir à s’imposer deux fois d’affilée à l’extérieur. Ce qui commençait ce mercredi soir sur la pelouse du Stade de Reims.

OM : Une surprise se prépare avec Barcelone ? https://t.co/2PaK4JXyLs pic.twitter.com/roXxAdGMGQ — le10sport (@le10sport) May 15, 2024

Nouveau but encaissé à l’extérieur

S’il ne s’est incliné qu'une seule fois à domicile, face au PSG en mars dernier, l’OM a été bien plus en difficulté à l’extérieur cette saison et la rencontre face à Reims n’a pas fait exception. Les hommes de Jean-Louis Gasset ont concédé l’ouverture du score à la 33e minute, sur un but contre son camp de Chancel Mbemba.

Plus longue série depuis 1977