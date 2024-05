Vente OM - Arabie Saoudite : McCourt prend une décision radicale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré les nombreuses rumeurs entourant la vente de l'OM et l'arrivée de l'Arabie Saoudite, annoncée comme imminente, rien n'est officialisé. L'attente est très longue pour les Marseillais. Et pour cause, Pierre Ménès affirme que Frank McCourt ne veut pas vendre et met fin aux rêves des supporters de l'OM.

Cela fait désormais plusieurs années que la vente de l'OM est annoncée, sans que rien ne se concrétise. Et pourtant, plusieurs sources affirment que l'Arabie Saoudite est sur le point de racheter le club phocéen. Mais Pierre Ménès calme tout le monde et assure que Frank McCourt ne veut pas vendre l'OM.

Vente OM, la douche froide ?

« J’adorerai que l’OM soit racheté par des Saoudiens et que ce soit un vrai concurrent pour le PSG. Plus il y aura de clubs puissants et plus le niveau de la Ligue 1 va s’améliorer, plus la Ligue 1 sera compétitive en Europe », pose d'emblée le journaliste sur sa chaîne YouTube , avant d'affirmer que Frank McCourt ne compte pas vendre l'OM.

«McCourt ne veut pas vendre»