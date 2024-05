OM : Une mission Drogba lancée à Marseille ?

Thomas Bourseau

A l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang s’est totalement relancé et empile les buts. Si bien que le record de réalisations sur une saison de Didier Drogba à l’OM est à portée de mains. L’occasion pour Luis Henrique, coéquipier de l’attaquant gabonais, de faire passer un message clair en conférence de presse.

De par ses performances cette saison avec ses 29 buts et 11 passes décisives en 49 matchs avec l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang a reçu le prix Marc-Vivien Foé ce lundi. Un trophée qui récompense le meilleur joueur africain de la saison dans le championnat de France.

Aubameyang : «Drogba, ça reste Drogba, et c'est une légende»

Meilleur buteur de l’OM sur une unique saison au XXIème siècle, Didier Drogba inspire Pierre-Emerick Aubameyang. « C’est normal qu’on parle de ça au vu des chiffres, mais je ne pense pas qu'il y ait de comparaison possible, puisque Drogba, ça reste Drogba, et c'est une légende. Cela étant, je suis très heureux et très fier que les gens y pensent, c'est sûr, mais on est deux joueurs complètement différents. Et surtout, Drogba, c’est LA légende ». Avec ses 32 buts, l’Ivoirien n’a que trois réalisations d’avance sur le Gabonais.

«Pour Aubameyang, on va tout faire pour l'aider à battre le record de Drogba»