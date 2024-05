OM : Une date est fixée pour le successeur de Gasset ?

Hugo Chirossel

Alors que Jean-Louis Gasset partira à la fin de la saison, l’OM est à la recherche de l’entraîneur qui viendra lui succéder à partir de la saison prochaine. En ce sens, Paulo Fonseca est tout en haut sur la liste des dirigeants marseillais, qui lui auraient proposé oralement un contrat de trois ans. Le technicien portugais devrait donner sa réponse la semaine prochaine.

Comme indiqué par Le 10 Sport le 10 avril dernier, l’OM a fait de Paulo Fonseca sa priorité pour devenir son prochain entraîneur. Les dirigeants marseillais étaient déjà intéressés l’année dernière au moment du départ d’Igor Tudor, et un an plus tard, leur intérêt est toujours bien présent. Jean-Louis Gasset partira à la fin de contrat en juin prochain et l’entraîneur du LOSC, libre à la fin de la saison, est leur option numéro un.

Semaine décisive pour l’OM, un joueur annonce la couleur https://t.co/92ojWaZux4 pic.twitter.com/enxo3lIrHX — le10sport (@le10sport) May 13, 2024

Un contrat de trois ans proposé à Fonseca

D’après les informations du journaliste de RMC Florent Germain, l’OM aurait déjà proposé un contrat de trois ans à Paulo Fonseca. « L’OM en a fait sa priorité, lui a proposé oralement un contrat de trois ans. Du côté des dirigeants, on est évidemment conscient que cette instabilité sur le banc n’est plus possible, donc il faut s'inscrire un peu dans la durée. A priori, Fonseca, ou un autre, le contrat sera de trois ans. Deux plus un ou trois ans d’entrée, mais en tout cas un vrai projet », a-t-il déclaré dans l’émission Virage Marseille .

Réponse la semaine prochaine ?