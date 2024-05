OM : Il annonce son départ en public !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc de l’OM en février dernier pour remplacer Gennaro Gattuso, Jean-Louis avait immédiatement mis les choses au clair concernant sa mission qui prenait fin à l’issue de la saison. Et le technicien français a confirmé qu’il avait dirigé sa dernière rencontre au Vélodrome dimanche soir.

Nommé entraîneur de l’OM en février dernier afin de redresser la barre, Jean-Louis Gasset est en train de réussir sa mission. Suffisant pour l’imaginer poursuivre l’aventure ? La réponse est non puisque dimanche soir, Gasset a confirmé qu’il s’agissait de son dernier match au Vélodrome.



Gasset vend la mèche pour son départ de l’OM

« J'ai fait dix matchs, dix matchs ici, quatre Coupes d'Europe et six de championnat où j'ai vibré à chaque match », raconte l’entraîneur de l’OM, qui dresse déjà un bilan de son passage à Marseille.

«J’ai vibré à chaque match»