L’OM se lance dans une mission impossible sur le mercato

Ce n'est plus un secret, Jean-Louis Gasset vit ses derniers mois en tant qu'entraîneur de l'OM. Le technicien français, arrivé en février pour remplacer Gennaro Gattuso, va voir sa mission s'achever à l'issue de la saison, comme prévu. Pour le remplacer, le club phocéen a fait de Paulo Fonseca sa priorité. Mais Daniel Riolo pense que ce sera difficile de convaincre l'actuel coach du LOSC.

Dimanche face à Lorient, Jean-Louis Gasset disputait son dernier match en tant qu'entraîneur de l'OM sur la pelouse du Stade Vélodrome. Il ne lui reste donc plus que deux rencontres à diriger sur le banc marseillais avant de partir. Par conséquent, Pablo Longoria et Medhi Benatia sont en quête d'un nouveau coach. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la priorité se nomme Paulo Fonseca. Mais alors que le LOSC va se qualifier pour la Ligue des champions, Daniel Riolo pense qu'il sera difficile de convaincre le technicien portugais.

«Leur première mission, ça va être le coach»

« Longoria va continuer de bosser avec Benatia et ensemble, leur première mission, ça va être le coach. Ils veulent tout faire pour convaincre Fonseca. Mais Fonseca, le faire sortir d’une équipe qui va peut-être jouer la Ligue des Champions pour aller vers une équipe qui au mieux jouera la petite Coupe d’Europe, ça veut dire que tu vas le convaincre sur un projet de 3 ans », lâche le journaliste de RMC au micro de l' After Foot , avant de poursuivre.

Riolo doute que l'OM puisse convaincre Fonseca