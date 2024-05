Gasset balance cash sur la saison de l’OM

Hugo Chirossel

Malgré sa victoire sur la pelouse du Havre dimanche soir (1-2), pour le compte de la dernière journée de Ligue 1, l’OM ne disputera pas une Coupe d’Europe la saison prochaine. Jean-Louis Gasset n’a pas caché sa déception après la rencontre et a avoué que dans ces conditions, la saison de Marseille était ratée.

Pour son dernier match de la saison, l’OM est allé s’imposer sur la pelouse du Havre dimanche (1-2), sa troisième victoire seulement à l’extérieur en championnat. Se qualifier pour une Coupe d’Europe relevait presque du miracle et il ne s’est pas produit. Marseille finit huitième, derrière le RC Lens, tenu en échec par Montpellier (2-2), et l’OL, vainqueur face à Strasbourg (2-1).

« Je suis triste, parce que je m’étais mis dans la tête qu’on pouvait le faire »

« Je suis triste, parce que je m’étais mis dans la tête qu’on pouvait le faire », a déclaré Jean-Louis Gasset en conférence de presse. « Il y avait la place, même si on n’avait plus le droit à l’erreur par rapport aux points qu’on avait quand on est arrivés. On a fait douze matchs, on a pris vingt points. C’est l’OM de cette année. Vous finissez première ou deuxième équipe à domicile et avant-dernière à l’extérieur, il doit y avoir du caractère là-dessous. Je pense que c’est la personnalité, le caractère. On vit avec un groupe de bons mecs, mais qui n’arrive pas à se sublimer à l’extérieur. Il faudra tenir compte de ça . »

« On peut dire que c’est une mauvaise saison »