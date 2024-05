C'est un calvaire à l'OM, il balance

Arnaud De Kanel

Ce dimanche soir, l'OM disputera le dernier match d'une saison marquée par de grosses turbulences face au Havre, nouveau club d'Andre Ayew depuis cet hiver. Une rencontre particulière pour le Ghanéen, lui l'amoureux de l'OM, qui a accordé un entretien au quotidien La Provence où il raconte pourquoi ce club et cette ville sont si différents des autres.

L'OM s'apprête à défier Le Havre afin de clôturer cette saison 2023-2024 qui ne fut pas de tout repos. En se déplaçant en Normandie, les Phocéens vont retrouver un visage familier, celui d'André Ayew qui a disputé plus de 200 matchs sous les couleurs olympiennes. Invité à s'exprimer sur ce que représente le fait de jouer à l'OM dans une ville aussi passionnée que Marseille, le Ghanéen s'est livré.

«Beaucoup de circonstances ont rendu cette saison difficile»

André Ayew a tout d'abord commenté la saison traversée par ses homologues marseillais. « Les joueurs ont eu quatre entraîneurs différents, ce n’était pas facile. Il y a eu beaucoup de blessures. Leur parcours en coupe d’Europe, avec cette demi-finale, est magnifique. Après, pour le championnat, l’OM se doit au minimum de se qualifier pour l’Europe. Beaucoup de circonstances ont rendu cette saison difficile. C’est loin d’être la pire, des joueurs ont commencé à comprendre ce qu’est l’OM ; on l’a vu contre Benfica ou à domicile », a confié le Ghanéen pour La Provence avant d'entrer plus en profondeur sur le poids que représente le fait de défendre les couleurs de l'OM.

«La ville vit pour le club qui est le centre de l’attention»