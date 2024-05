 OM : Il tease son retour à Marseille !

Thomas Bourseau

Valentin Rongier n’a jamais pu évoluer sous les ordres de Jean-Louis Gasset en raison d’une blessure au genou gauche qui lui a valu une opération en novembre 2023. Pour autant, l’entraîneur intérimaire de l’OM a salué l’omniprésence et l’implication de Rongier au centre d’entraînement. Ce samedi, le milieu de terrain a fait passer un subtil message au peuple marseillais.

Il y a une dizaine de jours, au cours d’un point presse, Jean-Louis Gasset dressait un portrait flatteur de Valentin Rongier et de son implication dans la vie de groupe de l’OM malgré sa blessure datant du mois de novembre dernier au genou gauche. Rongier ne joue pas, mais pèse en interne.

Gasset adore l’implication de Rongier malgré la blessure

« Je suis très content que vous me parliez de Valentin. Ça va être le seul joueur de l'effectif avec lequel je n'aurai pas travaillé, mais sachez que tous les matins à 8h je bois le café avec lui. Il m'aide du mieux possible, me donne des petits détails sur la vie de groupe, le ressenti. Il est dans le vestiaire avant le match, après, il a un discours de capitaine parce qu'il est respecté » . Valentin Rongier était dès le mois de mars de retour au centre Robert Louis-Dreyfus, plus communément appelé La Commanderie.

Valentin Rongier 🇫🇷 sur Instagram. 🙏⏳#TeamOM pic.twitter.com/WsChwEcpRV — Infos OM (@InfosOM_) May 18, 2024

Valentin Rongier communique sur son retour