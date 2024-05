Tensions à l’OM entre le vestiaire et Gasset ?

Jean de Teyssière

La saison marseillaise a été marquée par la succession de quatre entraîneurs et des difficultés dans les résultats. Après avoir été éliminés des barrages de la Ligue des Champions par le Panathinaïkos, les Marseillais ont tout de même réussi à arriver jusqu'en demi-finale de la Ligue Europa. La seule éclaircie cette saison à Marseille. Si pour Jean-Louis Gasset le problème vient de la mentalité des joueurs, le vestiaire estime que tout part de l'instabilité marseillaise qui dure depuis longtemps.

L'OM avait l'opportunité de croire en une place européenne en fin de saison en allant gagner à Reims mercredi. Malheureusement pour les hommes de Jean-Louis Gasset, ils se sont tristement inclinés 1-0 et disent sans doute adieu à l'Europe. A l'heure de dresser le bilan, personne ne prend la responsabilité de cet échec...

Pour Gasset et la direction marseillaise, le problème c'est la mentalité

Comment expliquer cette saison catastrophique de l'OM ? Jean-Louis Gasset et la direction marseillaise se sont mis d'accord sur la cause. Pour eux, selon La Provence , cette saison a été marquée par l'absence de mental de plusieurs joueurs. Les qualités individuelles ne sont pas remises en cause, tout se passerait dans les têtes...

Le vestiaire conteste cette explication