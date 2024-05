OM : C’est la fin pour Pablo Longoria ?

Thomas Bourseau

À l’OM depuis bientôt quatre ans, Pablo Longoria a fait son temps aux yeux de Jérôme Rothen. Sur RMC, l’ex-joueur du PSG n’y est pas allé par quatre chemins. Selon lui, Frank McCourt, pour le bien de l’Olympique de Marseille, se doit de clore le chapitre Longoria.

À l’été 2020, Pablo Longoria débarquait à l’OM en tant que directeur sportif avec la ferme volonté d’avoir immédiatement des résultats sportifs comme le principal intéressé l’a récemment déclaré lors d’une interview avec The Guardian.

«Ce n’est plus l’homme de la situation ? Non»

Nommé président de l’OM en février 2021 par Frank McCourt qui en lui a jamais tourné le dos et lui a dernièrement renouvelé sa confiance comme son entourage le confiait à RMC Sport, Longoria a effectué un travail remarqué par les observateurs de l’Olympique de Marseille. Mais ces derniers mois, la recette ne semble plus prendre. Jérôme Rothen attend que la page se tourne à Marseille. « Je n’y crois plus, je me dis qu’avec Pablo Longoria, il faudra peut-être un miracle pour l’OM. Ce n’est plus l’homme de la situation ? Non ».

«McCourt ? Il faudrait qu’il prenne d’autres personnes pour faire réagir le club»