Mercato : L'OM a pris une décision pour le prochain entraineur

En fin de contrat le 30 juin avec l'OM, Jean-Louis Gasset va prendre sa retraite après le duel face au Havre ce dimanche soir. Pour la saison prochaine, le club phocéen est en quête d'un nouvel entraineur. Souhaitant construire un projet solide, Pablo Longoria et Medhi Benatia compteraient offrir un bail de trois ans à leur prochain coach.

Pour pallier le départ de Gennaro Gattuso, l'OM a décidé de faire confiance à Jean-Louis Gasset. Arrivé en tant qu'entraineur intérimaire à Marseille, le Français s'est engagé jusqu'à la fin de cette saison.

L'OM va offrir un contrat de 3 ans à son futur coach

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Jean-Louis Gasset est déjà assuré de quitter l'OM à l'intersaison. D'ailleurs, le coach de 70 ans a annoncé ce vendredi après-midi en conférence de presse qu'il allait prendre sa retraite après la confrontation face au Havre de ce dimanche soir.

Le marché des entraineurs est très agité