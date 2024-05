«C’est terminé», il annonce une catastrophe pour l’OM

La rédaction

La saison de l’OM aura oscillé entre fiasco et exploit. Si l’équipe de Jean-Louis Gasset est parvenue à accéder au dernier carré de la Ligue Europa, les résultats marseillais en Ligue 1 ont été préoccupants tout au long de l’année. Pour espérer jouer une coupe d’Europe la saison prochaine, il faudra un miracle, sachant que les pensionnaires du Vélodrome ne seront pas maîtres de leur destin. Après cet exerce cauchemar, Daniel Riolo s’est lâché.

L’OM était ambitieux en début de saison, avec Marcelino à la tête de l’équipe. Mais les choses se sont rapidement gâtées pour les Phocéens. Au total, ce sont quatre coachs qui se sont succédés sur le banc de touche marseillais depuis septembre, le dernier en date étant Jean-Louis Gasset, arrivé en février dernier. Si l’ancien sélectionneur de la Côté d’Ivoire a fait naître de nombreux espoirs chez les fans, remportant ses cinq premiers matchs brillamment, notamment un succès 4-0 contre Villarreal en Ligue Europa, le technicien de 70 ans a rapidement été ramené à la réalité. Alors que les Olympiens n’ont plus qu’un match de Ligue 1 à jouer, l’heure est au bilan. Et celui de Daniel Riolo est pour le moins critique.

Une signature surprise va faire le bonheur de l’OM ? https://t.co/ohUSQSSrni pic.twitter.com/S45vV0cNfN — le10sport (@le10sport) May 17, 2024

«En Europe, c’est terminé»

Dans l’After , Daniel Riolo a souligné l’impact médiatique de l’OM dans l’hexagone. Mais le journaliste estime que la réputation européenne des marseillais se trouve au plus bas après ces résultats décevants : « Beaucoup de gens croient encore que l’OM, c’est là-haut. Au niveau de la Ligue 1, on le sait que c’est attractif. Car derrière le PSG, c’est les meilleures audiences, c’est ceux dont on parle le plus dans les émissions. Pour nous, culturellement, c’est fort l’OM. Mais en Europe, c’est terminé. »

«Ils ne vont pas faire de Coupe d’Europe»