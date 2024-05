Un cadre de l’OM clashe Longoria !

Jean de Teyssière

Commencée par une désillusion européenne et une élimination de la Ligue des Champions par le Panathinaïkos l'été dernier, l'OM a terminé la saison sur une nouvelle déception européenne en étant éliminé de la Ligue Europa, aux portes de la finale. Pour les dirigeants marseillais, ces désillusions sont la cause d'un manque de caractère de la part de l'équipe. Pour Pau Lopez et le vestiaire marseillais, la cible est plutôt Pablo Longoria, coupable d'un manque d'ambition.

L'OM n'a plus qu'un match à jouer cette saison avant de basculer sur la suivante. Face au Havre, les hommes de Jean-Louis Gasset n'auront pas leur destin en main et devront compter sur des défaites de Lens et de Lyon pour terminer sixième et accrocher la Coupe d'Europe. En cas de septième place, il faudra compter sur une victoire du PSG ou de Lyon en finale de la Coupe de France.

Un manque de caractère à l'OM ?

Ces derniers jours, l'OM a ruiné tous les espoirs d'une belle fin de saison. Le non match face à l'Atalanta Bergame en demi-finale retour de la Ligue Europa a conduit à l'élimination du club phocéen avant de tomber face à Reims mercredi (0-1) et quasiment enterrer les espoirs de qualification européenne. Pour Jean-Louis Gasset et la direction marseillaise, ce fiasco est dû à un manque de caractère...

«Je pense que le problème, c'est le manque d'ambition»