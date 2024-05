OM : Une énorme révolution est attendue

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Battu sur la pelouse de Reims mercredi soir (0-1), l'OM a clairement hypothéqué ses chances d'être européen la saison prochaine. Huitième de Ligue 1, le club phocéen va donc boucler dimanche une saison très décevante et loin des ambitions affichées en début de saison. Pour Nabil Djellit, qui parle d'un «accident industriel», Pablo Longoria doit quitter ses fonctions.

En quelques jours, le rêve a pris fin pour les Marseillais qui pouvaient rêver d'une finale de Ligue Europa et d'un top 6 en Ligue 1. Après l'élimination contre l'Atalanta à la suite d'une lourde défaite en Italie (3-0), l'OM a concédé une défaite à Reims (0-1) qui devrait coûter très cher. Et pour cause, le club phocéen est désormais huitième de Ligue 1, à trois points de l'OL et du RC Lens qui occupent les dernières places qualificatives pour l'Europe. Autrement dit, il faudra un miracle pour que l'OM dispute une Coupe d'Europe la saison prochaine. Cela passera par une victoire, combinée à une défaite de Lyon et de Lens, tout en espérant une victoire du PSG en finale de la Coupe de France. Quoi qu'il en soit, pour Nabil Djellit, il s'agit d'un fiasco.

«De la m***e», un joueur de l’OM craque en direct https://t.co/bNE8HInztw pic.twitter.com/bTxw9AliZx — le10sport (@le10sport) May 16, 2024

«Cette saison de l’OM est un accident industriel»

« Cette saison de l’OM est un accident industriel. La politique sportive de Longoria est un flop. Froidement. Gasset de la réussite au début contre des ambulances grâce à un calendrier hyper favorable », lâche le journaliste sur son compte Twitter , avant d'en rajouter une couche.

«Comment Longoria peut rester en place après une gestion aussi calamiteuse?»