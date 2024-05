Catastrophe à l’OM, la terrible annonce du vestiaire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM a vu ses rêves d'Europe s'évanouir. Il faudrait désormais un incroyable concours de circonstances pour voir le club marseillais prendre l'une des sept premières places au classement. En zone mixte, Pau Lopez reconnaît que son équipe n'a pas été au niveau tout au long de la saison. Même son de cloche chez Jean-Louis Gasset.

L'OM est en ballotage très défavorable dans la course à l'Europe. Battu par le Stade de Reims ce mercredi soir (1-0), le club marseillais doit obligatoirement vaincre Le Havre et espérer une contreperformance de l'OL et/ou du RC Lens pour obtenir son ticket pour une compétition européenne la saison prochaine. Mais pour Pau Lopez, l'OM ne mérite pas mieux qu'une huitième place en Ligue 1.

« On ne mérite rien cette saison »

En zone mixte, le portier espagnol n'a pas masqué sa colère. « C’est tout ce qu’on mérite ! On ne mérite rien cette saison. Dès qu’on avait une opportunité de faire quelque chose, on a raté. Sur le terrain, il manque beaucoup de choses. On aurait dit que c’est eux qui jouaient pour l’Europe… et nous rien » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Foot Mercato . Même son de cloche chez Jean-Louis Gasset.

Le coup de gueule de Gasset