Mercato - OM : Le départ de Longoria réclamé en direct

Aujourd’hui président de l’OM, Pablo Longoria pourrait être confirmé dans ses fonctions par Frank McCourt dans les semaines à venir. Un départ ne serait ainsi plus forcément à l’ordre du jour pour l’Espagnol. Des question s’étaient pourtant énormément posées sur l’avenir de Longoria et voilà qu’aux yeux de Jérôme Rothen, se séparer de Longoria serait le bon choix pour l’OM.

Proche de quitter l’OM en même temps que Marcelino, Pablo Longoria était finalement resté. Mais même après, il était encore question d’un possible départ de l’Espagnol. Le fait est que cela ne serait plus la tendance actuelle. Longoria a repris du poil de la bête à l’OM, lui qui pourrait d’ailleurs être confirmé dans ses fonctions prochainement par Frank McCourt.

« Ce n’est plus l’homme de la situation ? Non »

L’histoire devrait donc se poursuivre entre l’OM et Pablo Longoria, chose qui ne plait pas forcément à Jérôme Rothen. Au micro de RMC , il a notamment expliqué : « Je n’y crois plus, je me dis qu’avec Pablo Longoria, il faudra peut-être un miracle pour l’OM. Ce n’est plus l’homme de la situation ? Non ».

« Il faudrait que McCourt prenne d’autres personnes »